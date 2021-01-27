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Anglo-Asian Mining выплатит специальные дивиденды за 2020 год

Anglo-Asian Mining выплатит специальные дивиденды за 2020 год Специальные дивиденды будут выплачены акционерам 11 марта
Промышленность
27 января 2021 г. 12:06
Anglo-Asian Mining выплатит специальные дивиденды за 2020 год

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, будет выплачивать специальные дивиденды в размере 1,5 цента США на каждую обыкновенную акцию за 2020 год, сообщает Report.

Специальные дивиденды предоставляются акционерам для их поддержки, в то же время поддерживая достаточные денежные резервы для развития портфеля активов и использования любых потенциальных будущих возможностей, особенно на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Специальные дивиденды будут выплачены акционерам 11 марта. Все дивиденды будут выплачиваться наличными, компания не будет предлагать дивиденды в форме ценных бумаг или другой план реинвестирования дивидендов.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на месторождении "Гедабек" началась в 2009 году.

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Версия на английском языке Anglo Asian Mining to pay special dividends for 2020
Версия на азербайджанском языке “Anglo Asian Mining” 2020-ci il üzrə xüsusi dividendlər ödəyəcək

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