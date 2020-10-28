Anglo-Asian Mining назвала сумму и дату выплаты дивидендов

Компания не будет предлагать инвестировать сумму дивидендов в ценные бумаги или другие вложения.

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, объявила дату и сумму дивидендов, которые будут выплачиваться акционерам, сообщает Report.

В компании заявили, что акционеры будут получать 4,5 цента США за каждую акцию. Выплата дивидендов начнется с 5 ноября этого года. Сумма будет конвертироваться в фунты стерлингов.

Компания не будет предлагать инвестировать сумму дивидендов в ценные бумаги или другие вложения. Стоимость дивидендов за каждую акцию возросла на 29% в годовом сравнении.

Прибыль компании до уплаты налогов составила 11,8 млн долларов США, что на 14,6% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Anglo-Asian Mining осуществляет добычу золота в Азербайджане в рамках договора типа PSA (О долевом распределении добычи), подписанного 21 августа 1997 года. В договоре доля Азербайджана составляет 51%, британской компании Anglo Asian Mining Plc. - 49%. Первая добыча золота на Гедабекском месторождении началась в 2009 году.