Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Жителя Абшерона ранили ножом.

Как сообщает Report, инцидент произошел в городе Хырдалан.

Так, Гусейнбалаев Васиф Идрис оглу получил звонок на домашний телефон в поселке Масазыр с предложением встретиться. Он переговорил с неизвестным в 28-м квартале Хырдалана. Между В. Гусейнбалаевым и неизвестным возник спор. В результате ему нанесли ножевое ранение. Раненый был размещен в Клинический медцентр №1. Врачи провели хирургическую операцию. Дежурный хирург Бахран Зейналов сообщил Report, что ножевое ранение В. Гусейнбалаеву нанесено близко к сердцу. Жизни опасность не угрожает, но его состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту сотрудниками Абшеронского районного управления полиции ведется расследование. В настоящее время разыскивается совершивший преступление.