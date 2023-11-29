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Жители Хызы передали полиции незаконно хранившееся оружие

Жители Хызы передали полиции незаконно хранившееся оружие Сотрудники Хызинского райотдела полиции и подведомственных ему структур продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия и предотвращения возможных в будущем преступлений.
Происшествия
29 ноября 2023 г. 00:25
Жители Хызы передали полиции незаконно хранившееся оружие

Сотрудники Хызинского райотдела полиции и подведомственных ему структур продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия и предотвращения возможных в будущем преступлений.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, за последние сутки жители Хызы добровольно сдали полиции хранившееся у них без соответствующих документов 1 автомат АКС-74, 1 магазин, 6 автоматов различных типов и 25 патронов.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Xızı polisi 7 ədəd sənədsiz silahı təhvil götürüb

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