Жители Хызы передали полиции незаконно хранившееся оружие

Сотрудники Хызинского райотдела полиции и подведомственных ему структур продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия и предотвращения возможных в будущем преступлений.

Сотрудники Хызинского райотдела полиции и подведомственных ему структур продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия с целью обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия и предотвращения возможных в будущем преступлений.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, за последние сутки жители Хызы добровольно сдали полиции хранившееся у них без соответствующих документов 1 автомат АКС-74, 1 магазин, 6 автоматов различных типов и 25 патронов.

Мероприятия в данном направлении продолжаются.