Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Житель Сумгайыта совершил самоубийство, повесившись на трубе.

Как сообщает Report, суицид произошел в городе Сумгайыт.

Бабаев Тофиг Зульфали оглу, проживающий в поселке Джорат по адресу 255 C, совершил самоубийство, повесившись на железной трубе во дворе своего дома.

В связи с фактом в Прокуратуре г. Сумгайыт возбуждено уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Устанавливаются причины самоубийства.