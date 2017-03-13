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    Житель Сумгайыта совершил самоубийство, повесившись на трубе

    Возбуждено уголовное дело

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Житель Сумгайыта совершил самоубийство, повесившись на трубе.

    Как сообщает Report, суицид произошел в городе Сумгайыт.

    Бабаев Тофиг Зульфали оглу, проживающий в поселке Джорат по адресу 255 C, совершил самоубийство, повесившись на железной трубе во дворе своего дома.

    В связи с фактом в Прокуратуре г. Сумгайыт возбуждено уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Устанавливаются причины самоубийства.

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