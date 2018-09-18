Житель Кюрдемира застрелил соседа - ВИДЕО

Кюрдемир. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе 30-летнего мужчину застрелил сосед.

Как сообщает центрально-низменное бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером на улице Джафара Джаббарлы.

Житель Кюрдемира 44-летний Мубариз Алирза оглу Ахмедов, прописанный по адресу: улица Н.Туси, 3а, на почве ревности застрелил 30-летнего соседа Эльсевяра Ибрагимхалил оглу Мамедова из охотничьего ружья. В тяжелом состоянии Э.Мамедов был доставлен в хирургическое отделение Кюрдемирской центральной районной больницы и незамедлительно прооперирован. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

В результате проведенных сотрудниками отделения полиции Кюрдемирского района оперативных мероприятий, Мубариз Ахмедов был задержан.

Факт расследуется Кюрдемирской районной прокуратурой.