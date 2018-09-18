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    Житель Кюрдемира застрелил соседа - ВИДЕО

    Кюрдемир. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе 30-летнего мужчину застрелил сосед. 

    Как сообщает центрально-низменное бюро Report, инцидент произошел сегодня вечером на улице Джафара Джаббарлы. 

    Житель Кюрдемира 44-летний Мубариз Алирза оглу Ахмедов, прописанный по адресу: улица Н.Туси, 3а, на почве ревности застрелил 30-летнего соседа Эльсевяра Ибрагимхалил оглу Мамедова из охотничьего ружья. В тяжелом состоянии Э.Мамедов был доставлен в хирургическое отделение Кюрдемирской центральной районной больницы и незамедлительно прооперирован. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. 

    В результате проведенных сотрудниками отделения полиции Кюрдемирского района оперативных мероприятий, Мубариз Ахмедов был задержан.  

    Факт расследуется Кюрдемирской районной прокуратурой. 

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