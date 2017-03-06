Житель Баку получил 38 ножевых ранений

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Баку 50-летний мужчина получил 38 ножевых ранений.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

Так, проживающий по адресу поселок Забрат, Ени Мехелле, ул. М. Расулзаде, 5 Алиев Наби Агаджан оглу 1967 г.р. получил ножевые ранения от неизвестного лица.

Пострадавший размещен в больнице. Врачи насчитали на его теле 38 ножевых ранений. Его состояние расценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.