 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Житель Баку получил 38 ножевых ранений

    По факту ведется расследование

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Баку 50-летний мужчина получил 38 ножевых ранений.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Так, проживающий по адресу поселок Забрат, Ени Мехелле, ул. М. Расулзаде, 5 Алиев Наби Агаджан оглу 1967 г.р. получил ножевые ранения от неизвестного лица.

    Пострадавший размещен в больнице. Врачи насчитали на его теле 38 ножевых ранений. Его состояние расценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi