Житель Баку погиб от удара током в ресторане

3 июля около 15:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти жителя Сабаильского района Гусейна Мирзоева в результате поражения электрическим током.
Как сообщили Report в Сабаильской районной прокуратуре города Баку, в ходе предварительного расследования установлено, что Гусейн Мирзоев при устранении неисправности оптической кабельной линии в ресторане "Гурман", расположенном на улице Э.Азизова в Сабаильском районе нечаянно прикоснулся к оголенной проводке, что привело к смертельному исходу.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.