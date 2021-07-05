Житель Баку погиб от удара током в ресторане

3 июля около 15:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти жителя Сабаильского района Гусейна Мирзоева в результате поражения электрическим током.

3 июля около 15:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти жителя Сабаильского района Гусейна Мирзоева в результате поражения электрическим током.

Как сообщили Report в Сабаильской районной прокуратуре города Баку, в ходе предварительного расследования установлено, что Гусейн Мирзоев при устранении неисправности оптической кабельной линии в ресторане "Гурман", расположенном на улице Э.Азизова в Сабаильском районе нечаянно прикоснулся к оголенной проводке, что привело к смертельному исходу.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.