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Житель Баку погиб от удара током в ресторане

Житель Баку погиб от удара током в ресторане 3 июля около 15:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти жителя Сабаильского района Гусейна Мирзоева в результате поражения электрическим током.
Происшествия
5 июля 2021 г. 12:29
Житель Баку погиб от удара током в ресторане

3 июля около 15:00 в районную прокуратуру поступила информация о смерти жителя Сабаильского района Гусейна Мирзоева в результате поражения электрическим током.

Как сообщили Report в Сабаильской районной прокуратуре города Баку, в ходе предварительного расследования установлено, что Гусейн Мирзоев при устранении неисправности оптической кабельной линии в ресторане "Гурман", расположенном на улице Э.Азизова в Сабаильском районе нечаянно прикоснулся к оголенной проводке, что привело к смертельному исходу.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakı sakini restoranda bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb

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