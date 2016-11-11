Женщина-водитель, задержанная в Баку якобы за автохулиганство, не работает в органах полиции - ЗАЯВЛЕНИЕ

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Управление государственной дорожной полиции Сабаильского района выразило отношение к информации о задержании на территории района женщины-полицейской, якобы обвиняемой в автохулиганстве.

В ответ на запрос Report в управлении заявили, что 30-летняя водитель автомобиля с государственным регистрационным номером 10 MA 084 Нейметова Эльмира Захир гызы не работает в органах полиции и она не совершала автохулиганство.

В информации говорится, что Э.Нейметова была задержана вчера на проспекте Нефтяников за нарушение требований ст. 327.2 Кодекса административных правонарушений.

Управляемый ею автомобиль был увезен на штрафную стоянку на территории Сабаильского района.

"После оплаты Эльмирой Нейметовой штрафа в размере 60 манатов, она забрала свой автомобиль со штрафной площадки", - сказали в управлении.

Отметим, что СМИ распространили информацию о том, что Э.Нейметова работает в органах полиции.