Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Перу

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на побережье Перу, сообщает в понедельник Геологическая служба США (USGS).

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", эпицентр землетрясения располагался в 75 км к юго-западу от города Сантьяго-де-Као. Подземные толчки были зафиксированы в 18.35 воскресенья (02.35 понедельника мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 14,7 км.

Информация о разрушениях или жертвах не поступала.

Через Перу проходит Тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тыс. км. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.