Завершилось судебное следствие по делу генералов бывшего МНБ

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда продолжено судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова, объявили о завершении судебного следствия.

Гособвинитель попросил время для выступления.

Процесс продолжится 22 февраля.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мирветова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.