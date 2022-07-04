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Заведены уголовные дела в связи с незаконной вырубкой деревьев в Имишли, Загатале и Ярдымлы

Заведены уголовные дела в связи с незаконной вырубкой деревьев в Имишли, Загатале и Ярдымлы На основании поступивших в Генпрокуратуру обращений граждан, данных СМИ и уполномоченных госструктур, в Управлении внеуголовного производства начаты разбирательства в связи с фактами незаконной вырубки деревьев на территории Имишлинского, Загатальского и
Происшествия
4 июля 2022 г. 13:27
Заведены уголовные дела в связи с незаконной вырубкой деревьев в Имишли, Загатале и Ярдымлы

На основании поступивших в Генпрокуратуру обращений граждан, данных СМИ и уполномоченных госструктур, в Управлении внеуголовного производства начаты разбирательства в связи с фактами незаконной вырубки деревьев на территории Имишлинского, Загатальского и Ярдымлинского районов.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана, в результате незаконной вырубки деревьев в селах Гарагювендикли и Баджираван Имишлинского района, Верхний Чардахлар Загатальского района и в расположенных на территории Ярдымлинского района лесничествах №1 и 3 Масаллинского регионального центра лесного хозяйства, природе был нанесен ущерб в размере 40 тыс. манатов.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям 259.1, 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев) и 314.1 (халатность) Уголовного кодекса. Материалы направлены в соответствующие органы прокуратуры и внутренних дел для проведения расследований.

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Версия на азербайджанском языке İmişli, Zaqatala və Yardımlıda ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə cinayət işi açılıb

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