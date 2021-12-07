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Заведено уголовное дело на полковника МЧС

Заведено уголовное дело на полковника МЧС 13:12
Происшествия
7 декабря 2021 г. 13:32
Заведено уголовное дело на полковника МЧС

На бывшего командира расположенной в Губинском районе №-ской воинской части войск гражданской обороны Министерства по чрезвычайным ситуациям, полковника Эхтирама Назарова заведено уголовное дело.

Как передает Report, ему вменяется статья 312.1 (дача взятки) Уголовного кодекса.

В качестве потерпевшего признан Азер Алиев.

Предварительное следствие по уголовному делу Э.Назарова было завершено и передано в Бакинский военный суд.

Дело передано в производство судьи Аслана Калбалиева. Подготовительное заседание суда назначено на 10 декабря.

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