Замглавы ИВ Шеки: "Жизни пострадавших ничто не угрожает"

Всем пострадавшим в результате падения ветвей 500-летней чинары во дворе Дворца шекинских ханов была оказана первичная медицинская помощь.

Как передаёт Report, об этом заявил первый заместитель главы исполнительной власти города Шеки, председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям района Гасан Гасанов.

Он отметил, что четверо из пострадавших были отправлены на вертолёте в Баку. В результате инцидента в общей сложности 19 человек получили травмы тела различной степени тяжести.

"Из числа пострадавших, 13 человек получили медицинскую помощь и были отпущены домой. Четверо раненых были отправлены в Баку. Ещё двое продолжат лечение в Шекинской городской центральной больнице", - заявил замглавы ИВ города Шеки.

По его словам, жизни пострадавших ничто не угрожает.

"Каких-либо разрушений на территории нет. В данный момент идёт следствие, поэтому место происшествия не было расчищено. Вероятно, территория будет убрана завтра утром", - сообщил Г.Гасанов.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под личный контроль происшествие, а также лечение пострадавших.