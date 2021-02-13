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Замгенпрокурора обратился в суд с просьбой смягчить наказание арестованному гази

Замгенпрокурора обратился в суд с просьбой смягчить наказание арестованному гази Заместитель генерального прокурора направил протест по делу участника войны, арестованного в Джалилабадском районе.
Происшествия
13 февраля 2021 г. 15:28
Замгенпрокурора обратился в суд с просьбой смягчить наказание арестованному гази

Заместитель генерального прокурора направил протест по делу участника войны, арестованного в Джалилабадском районе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В некоторых средствах массовой информации и на страницах социальных сетей появилась информация об аресте в зале судебных заседаний гази Айдына Агазаде, получившего ранение во время боевых действий в Отечественной войне.

Установлено, что приговором Джалилабадского районного суда от 2 февраля 2021 года Айдын Агазаде был признан виновным по статьям Уголовного кодекса 234.2 (перевозка наркотиков с целью продажи), 177.2.1 (кража; совершенная группой лиц по предварительному сговору) и 177.2.3 (кража с незаконным проникновением в жилище) и приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 3 месяца.

При изучении уголовного дела на основании поручения руководства Генеральной прокуратуры было установлено, что обвинение, предъявленное обвиняемому Айдыну Агазаде, было полностью подтверждено в ходе судебного расследования.

Тем не менее, учитывая участие обвиняемого Айдына Агазаде в боях за Родину, награждение государственными наградами за проявленное мужество как смягчающее обстоятельство, заместитель генерального прокурора 12 февраля 2021 года подал апелляционный протест с целью смягчения наказания Айдына Агазаде.

"Общественности будет предоставлена дополнительная информация", - сообщили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorun müavini həbs edilən qazinin cəzasının yüngülləşdirilməsi üçün məhkəməyə müraciət etdi

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