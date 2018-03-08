Задержаны совершившие вооруженное нападение на мать и дочь в Джейранбатане

Абшерон. 8 марта. REPORT.AZ/ Установленга личность людей, совершивших 2-го марта вооруженное нападение на дом в поселке Джейранбатан.

Как сообщает абшеронско-сумгайытское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, минувшей ночью по подозрению в совершении преступления были задержаны двое: Рафиг Ильхам оглы Агаев1981 г.р. и Эльнур Эльбрус оглы Ахундов 1987 г.р.

Отметим, что 2 марта вооруженные люди ворвались в дом на улице Гюндуза Абдуллаева, 5 А. В доме в этот момент находились Вусала Гариббала кызы Гашимова 1988 г.р. и ее дочь Захра Эльман кызы Гашимова 2013 г.р., которые также подверглись нападению. Получившие во время инцидента телесные повреждения различной степени тяжести женщина и ее дочь были доставлены в больницу.

По факту в Абшеронском районном управлении полиции ведется расследование.