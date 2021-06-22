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Задержаны пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные территории

Задержаны пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные территории Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск Азербайджана продолжают осуществлять меры по пресечению попыток незаконного проникновения на освобожденные от оккупации, но не очищенные полностью от мин территории.
Происшествия
22 июня 2021 г. 17:03
Задержаны пытавшиеся незаконно проникнуть на освобожденные территории

Сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск Азербайджана продолжают осуществлять меры по пресечению попыток незаконного проникновения на освобожденные от оккупации, но не очищенные полностью от мин территории.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, 21 июня в 17 часов сотрудники Физулинского РОП во время контрольных мероприятий задержали пытавшихся незаконно проникнуть на освобожденные территории на автомобиле жителя района Эльмира Оруджова и его пассажиров Рашада Иманова и Багмана Керимова.

После задержания эти лица были доставлены в отдел полиции. С ними были проведены профилактические беседы, сделано предупреждение, что мины и взрывчатые вещества, которые предположительно находятся на территории, представляют угрозу для их жизни.

В отношении задержанных составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушения и переданы в районный суд.

Решением суда Э.Оруджов был арестован на 10 дней в административном порядке. Каждый из пассажиров оштрафован на 200 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərə qanunsuz keçmək istəyən şəxslər saxlanıldı

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