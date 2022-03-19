Задержаны онлайн-продавцы краденых бытовых приборов

Из домов в поселке Кешля Низаминского района совершены кражи.

Из домов в поселке Кешля Низаминского района совершены кражи.

Об этом Report сообщили в МВД.

Потерпевший обратился в 23-й отдел полиции Низаминского районного управления полиции в связи с кражей из его дома телевизора и других бытовых приборов. В отдел полиции поступили еще два аналогичных обращения от двух других жителей поселка. Проведенное расследование и осмотр мест происшествия выявил, что преступления были совершены одними и теми же лицами.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 23-го отдела полиции Низаминского РУП, были задержаны подозреваемые в совершении краж ранее судимые Гурбан Магеррамов и Заур Алиев. В своих показаниях они признались в содеянном. Расследование выявило, что члены банды также ограбили три дома в Сабунчинском районе.

Отметим, что Г.Магеррамов и З.Алиев при помощи знакомого Мушфига Гамидова разместили на площадке онлайн-продаж украденные телевизоры и другую технику. Деньги от продажи они поделили между собой. М.Гамидов также был задержан и привлечен к ответственности.