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Задержаны лица, пытавшиеся попасть на освобожденные территории

Задержаны лица, пытавшиеся попасть на освобожденные территории Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности проникновения гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории без получения соответствующего разрешения, минуя контрольно-пропускные пункты, подобные случаи по-прежнему нередки. Рискуя жизнью,
Происшествия
8 марта 2021 г. 14:35
Задержаны лица, пытавшиеся попасть на освобожденные территории

Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности проникновения гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории без получения соответствующего разрешения, минуя контрольно-пропускные пункты, подобные случаи по-прежнему нередки. Рискуя жизнью, подвергая себя опасности, граждане оказываются на этих территориях, еще не полностью очищенных от мин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, 7 марта около 5 часов утра сотрудники МВД и военнослужащие внутренних войск задержали четырех граждан, пытавшихся в обход постов попасть в освобожденные от оккупации села Физулинского района.

Задержанными оказались жителя села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района С.Теймурлу, Х.Ширинов, Дж.Ашрафли и Ф.Абилов.

В отношении них приняты меры в рамках соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərə keçmək istəyən şəxslər saxlanıldı

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