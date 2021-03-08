Задержаны лица, пытавшиеся попасть на освобожденные территории

Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности проникновения гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории без получения соответствующего разрешения, минуя контрольно-пропускные пункты, подобные случаи по-прежнему нередки. Рискуя жизнью,

Несмотря на неоднократные предупреждения об опасности проникновения гражданских лиц на освобожденные от оккупации территории без получения соответствующего разрешения, минуя контрольно-пропускные пункты, подобные случаи по-прежнему нередки. Рискуя жизнью, подвергая себя опасности, граждане оказываются на этих территориях, еще не полностью очищенных от мин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Так, 7 марта около 5 часов утра сотрудники МВД и военнослужащие внутренних войск задержали четырех граждан, пытавшихся в обход постов попасть в освобожденные от оккупации села Физулинского района.

Задержанными оказались жителя села Биринджи Шахсевен Бейлаганского района С.Теймурлу, Х.Ширинов, Дж.Ашрафли и Ф.Абилов.

В отношении них приняты меры в рамках соответствующих статей Кодекса об административных правонарушениях.