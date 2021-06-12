Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кельбаджар

Сотрудники Кельбаджарского районного отдела полиции продолжают осуществлять меры по пресечению попыток незаконного проникновения на освобожденные от оккупации, но не очищенные полностью от мин территории.
Как сообщили Западному центру Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Кельбаджарского РОП во время очередных мероприятий задержали пятерых лиц, пытавшихся проникнуть на территорию района.
После задержания эти лица были приглашены в отдел полиции. С ними были проведены профилактические беседы, сделано предупреждение, что мины и взрывчатые вещества, которые предположительно находятся на территории, представляют угрозу для их жизни. В отношении задержанных приняты меры в административном порядке.