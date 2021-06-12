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Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кельбаджар

Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кельбаджар Сотрудники Кельбаджарского районного отдела полиции продолжают осуществлять меры по пресечению попыток незаконного проникновения на освобожденные от оккупации, но не очищенные полностью от мин территории.
Происшествия
12 июня 2021 г. 10:45
Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть в Кельбаджар

Сотрудники Кельбаджарского районного отдела полиции продолжают осуществлять меры по пресечению попыток незаконного проникновения на освобожденные от оккупации, но не очищенные полностью от мин территории.

Как сообщили Западному центру Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Кельбаджарского РОП во время очередных мероприятий задержали пятерых лиц, пытавшихся проникнуть на территорию района.

После задержания эти лица были приглашены в отдел полиции. С ними были проведены профилактические беседы, сделано предупреждение, что мины и взрывчатые вещества, которые предположительно находятся на территории, представляют угрозу для их жизни. В отношении задержанных приняты меры в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərə keçməyə cəhd göstərən şəxslər saxlanılıb

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