Задержанного генерала ГПС доставили в суд

Заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС), генерал-лейтенант Афган Нагиев доставлен в суд.

Как сообщает Report, в Бинагадинском районном суде рассматривается представление следственного органа об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что в результате совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных 13 мая Службой государственной безопасности и Генеральной прокуратурой, были пресечены незаконные действия должностных лиц Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики (ГПС).

По факту возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре уголовного дела заместитель начальника ГПС, генерал-лейтенант Нагиев Афган Вели оглу, высокопоставленные военнослужащие ГПС и гражданские лица были задержаны в качестве подозреваемых.