Задержана женщина, совершившая кражу из дома тети в Джалилабаде, и другие члены банды.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в одном из частных домов в Джалилабадском районе совершена кража.

Обратившийся в районное отделение полиции потерпевший сообщил, что во время его отсутствия из дома украдены 800 долларов, 265 манатов, а также золото и драгоценности на сумму 6690 манатов.

После регистрации информации об инциденте начался розыск преступников. В результате успешной операции, проведенной сотрудниками отделения полиции Джалилабадского района, было установлено, что преступление совершили житель Баку Зия Хасайзаде, житель Масаллинского района Ильяс Микаилов, житель Агдамского района Эмин Мамедов и жительница Джалилабадского района Эсмира Гасанова. Названные лица в короткие сроки были задержаны и переданы следствию.

Отметим, что дом, из которого совершена кража, принадлежит тете Эсмиры Гасановой. Она знала, что в день преступления дома никого не будет, поэтому с другими членами банды совершила кражу. Члены группы прибыли в Джалилабадский район из Баку на автомобиле марки "Opel", принадлежащем Эмину Мамедову.

По факту в отношении членов банды возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, следственные мероприятия продолжаются.