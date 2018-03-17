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    Задержан угрожавший фармацевту аптеки осколком стекла и забравший из кассы 60 манатов

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 15 марта в Абшеронское районное управление полиции поступило обращение по факту разбоя в одной из аптек на территории поселка Новханы.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники полиции установили, что в этот день в районе 18 часов в аптеку, где работает житель Агджабединского района Эльсевер Гусейнов пришел неизвестный и, угрожая осколком стекла, взял из кассы 60 манатов.

    По факту по статье 181 (разбой) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

    В результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении грабежа житель города Баку, ранее судимый Алиага Абдуллаев.

    В Абшеронском районном управлении полиции проводится расследование.

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