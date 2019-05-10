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Задержан участник кровавой поножовщины в Баку

Задержан участник кровавой поножовщины в Баку

В Баку задержан подозреваемый в совершении убийства.

Как сообщает Report, был задержан Гасан Тагиев, подозреваемый в убийстве известного в криминальном мире под прозвищем "Эмиль 444" Эмиля Эхтирам оглу Сафарова на улице Исрафила Гашимова в Бинагадинском районе столицы.

Ранее судимый 23-летний Г.Тагиев - житель Шарурского района.

Отметим, что в ходе происшествия ножевое ранение получил также Али Магомед оглу Юсифов 1958 г.р. Он помещен в Клинический медицинский центр № 1, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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