Задержан стрелявший в азербайджанских пограничников гражданин Ирана

Уголовное дело взято под контроль руководством Генеральной прокуратуры

Установлена личность гражданина Ирана, открывшего огонь по азербайджанским пограничникам.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

15 мая на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Государственной пограничной службы на участке пограничной заставы близ села Гендере Ярдымлинского района трое неизвестных, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу Азербайджанской Республики вне контрольно-пропускных пунктов, не подчинившись законным требованиям сотрудников ГПС, открыли огонь по пограничникам из огнестрельного оружия, в результате чего погибли исполнявшие служебные обязанности старший лейтенант Самир Эйвазов и младший прапорщик Фарид Алимов.

В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан один из нарушителей границы, им оказался гражданин Исламской Республики Иран Барги Гасанали Новруз оглы.

По данному факту Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство), 206.3.2 (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 и 234.4.3 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере с целью сбыта), 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) и по другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты незаконно ввезенные нарушителями границы на территорию страны 3840 граммов марихуаны и 95 граммов метамфетамина, 17715 таблеток сильнодействующего вещества "прегабалина", а также гильзы от огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства.

В ходе следствия Барги Гасанали Новруз оглу был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Уголовное дело взято под контроль руководством Генеральной прокуратуры.

В настоящее время проводятся интенсивные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей других участников указанных преступных деяний и привлечение их к следствию.

Общественность будет подробно проинформирована о результате.