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Задержан пытавшийся провезти в Азербайджан контрабандой наркотики

Задержан пытавшийся провезти в Азербайджан контрабандой наркотики Задержан мужчина, пытавшийся провезти в Азербайджан контрабандой наркотики.
Происшествия
20 марта 2022 г. 11:44
Задержан пытавшийся провезти в Азербайджан контрабандой наркотики

Задержан мужчина, пытавшийся провезти в Азербайджан контрабандой наркотики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

Сообщается, что 20 марта в районе 05:35 погранотряд "Гейтепе" пограничных войск ГПС на территории погранзаставы близ села Аранлы Имишлинского района задержал мужчину, предпринявшего попытку контрабандного ввоза на территорию страны наркотических средств.

Было установлено, что им является житель города Биласувар Искендеров Рази Алипаша оглу 1979 г.р., при осмотре имевшегося при нем пакета в нем были обнаружены и изъяты 13 кг 680 гр наркотических средств (8 кг 800 гр марихуаны, 2 кг 840 гр опиума, 1 кг героина, 1 кг 40 гр метамфетамина).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik gətirmək istəyən şəxs tutulub

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