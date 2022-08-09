Задержан человек, поджегший свой дом в Евлахе

Как сообщалось, 9 августа около 18 часов на территории города Евлах произошел пожар на крыше 5-го этажа пятиэтажного здания общежития.

Как сообщалось, 9 августа около 18 часов на территории города Евлах произошел пожар на крыше 5-го этажа пятиэтажного здания общежития.

Как сообщает Report, в совместной информации Генеральной Прокуратуры и МВД, говорится, что к месту пожара были немедленно привлечены пожарная техника и живая сила МЧС Евлаха, Барды, Мингячевира, более 300 жителей были эвакуированы, а пожар потушен.

В настоящее время никто из жителей здания не был госпитализирован.

Двое сотрудников Евлахской пожарной части и двое сотрудников Евлахского районного отдела полиции, привлеченные к мероприятиям по тушению пожара, были доставлены в больницу с ожогами, им оказана медицинская помощь, в настоящее время их состояние оценивается как нормальное.

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в результате ссоры на бытовой почве в квартире Мурада Алиева, проживающего на пятом этаже этого здания, возник умышленный пожар, который затем распространился на крышу многоквартирного здания общежития.

По данному факту в отделе полиции Евлахского района возбуждено уголовное дело по статьям 186.2.1 и 186.2.2 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение имущества с причинением потерпевшему ущерба в крупном размере путем поджога).

Мурад Алиев задержан как подозреваемый. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.