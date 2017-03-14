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    Вынесен приговор мужчине, представлявшемуся сотрудником МЧС

    Фариз Меликов приговорен к 8 годам тюрьмы

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Фариза Меликова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был зачитан приговор.

    По приговору суда Ф.Меликова лишили свободы сроком на 8 лет.

    Отметим, что представляясь гражданам как высокопоставленный сотрудник министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Ф.Меликов обещал им помочь с трудоустройством. Путем мошенничества он взял у граждан в общей сложности 90 000 манатов.

    Ф.Меликов обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК. 

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