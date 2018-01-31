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    За прошедший день было задержано 27 человек, которые подозреваются в совершении преступлений

    Находящиеся в розыске 18 человек задержаны и переданы в соответствующие органы

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ За прошедший день сотрудниками министерства внутренних дел было зарегистрировано 104 факта преступления.

    Как сообщили Report из министерства внутренних дел, 19 из них были раскрыты “по горячим следам”.

    Находящиеся в розыске 18 человек задержаны и переданы в соответствующие органы. На дорогах страны произошли пять дорожно-транспортных происшествий. В результате пострадало восемь человек.

    В результате оперативно-розыскных мероприятия, проведеных сотрудниками органов внутренних дел, выявлено 9 фактов, связанных с наркотиками. Задержано 27 человек, которые подозреваются в совершении преступления. 

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