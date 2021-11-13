За незаконный вылов осетровых на Каспии задержаны 20 рыбаков

Генеральная прокуратура и Госпогранслужба Азербайджана (ГПС) распространили совместное сообщение, в котором отмечается, что за последние дни подразделения береговой охраны выявили 8 случаев незаконной ловли рыб семейства осетровых общим весом 114 кг 630 г

Генеральная прокуратура и Госпогранслужба Азербайджана (ГПС) распространили совместное сообщение, в котором отмечается, что за последние дни подразделения береговой охраны выявили 8 случаев незаконной ловли рыб семейства осетровых общим весом 114 кг 630 граммов, а также 7 случаев ловли рыб запрещенными рыболовными снастями.

Как сообщает Report, за незаконную ловлю рыбы задержаны 20 человек, из них 12 - жители Шабранского, 4 - Хачмазского, 2 - Сиязанского, 2 - Нефтчалинского районов.

Государственная пограничная служба и Генеральная прокуратура проводят соответствующие мероприятия для привлечения к ответственности лиц, совершивших указанные правонарушения.

Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) продолжает мероприятия по охране государственной границы страны на Каспийском море и обеспечению пограничного режима.