О нас
Report Georgia
Аудио новости

За незаконный вылов осетровых на Каспии задержаны 20 рыбаков

За незаконный вылов осетровых на Каспии задержаны 20 рыбаков Генеральная прокуратура и Госпогранслужба Азербайджана (ГПС) распространили совместное сообщение, в котором отмечается, что за последние дни подразделения береговой охраны выявили 8 случаев незаконной ловли рыб семейства осетровых общим весом 114 кг 630 г
Происшествия
13 ноября 2021 г. 16:24
За незаконный вылов осетровых на Каспии задержаны 20 рыбаков

Генеральная прокуратура и Госпогранслужба Азербайджана (ГПС) распространили совместное сообщение, в котором отмечается, что за последние дни подразделения береговой охраны выявили 8 случаев незаконной ловли рыб семейства осетровых общим весом 114 кг 630 граммов, а также 7 случаев ловли рыб запрещенными рыболовными снастями.

Как сообщает Report, за незаконную ловлю рыбы задержаны 20 человек, из них 12 - жители Шабранского, 4 - Хачмазского, 2 - Сиязанского, 2 - Нефтчалинского районов.

Государственная пограничная служба и Генеральная прокуратура проводят соответствующие мероприятия для привлечения к ответственности лиц, совершивших указанные правонарушения.

Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) продолжает мероприятия по охране государственной границы страны на Каспийском море и обеспечению пограничного режима.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоQanunsuz balıq ovladıqlarına görə 20 nəfər saxlanılıb

Самое важное

Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
13 ноября 2021 г. 15:12
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
13 ноября 2021 г. 11:57
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
12 ноября 2021 г. 15:41
Президент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
11 ноября 2021 г. 20:18
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
10 ноября 2021 г. 17:19
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии
10 ноября 2021 г. 17:07
В бакинском метро за различные правонарушения задержаны 1 095 человек
В бакинском метро за различные правонарушения задержаны 1 095 человек
10 ноября 2021 г. 15:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi