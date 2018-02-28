За минувший день в Азербайджане зафиксировано 97 фактов преступлений

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 97 фактов преступлений, 17 из них были раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, задержано и передано по назначению 19 лиц, находящихся в розыске.

На автомобильных дорогах республики произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате 2 человека погибли, 1 пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 7 фактов, связанных с наркотиками, 2 с незаконным хранением оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 29 человек.