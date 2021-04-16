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За минувшие сутки задержаны 10 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки задержаны 10 пациентов с коронавирусом В настоящее время продолжаются следственные действия
Происшествия
16 апреля 2021 г. 10:40
За минувшие сутки задержаны 10 пациентов с коронавирусом
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Сотрудники органов внутренних дел 15 апреля на территории Азербайджана выявили и задержали в общественных местах 10 активно больных коронавирусом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции провели с гражданами разъяснительную беседу, вернули их домой с соблюдением медицинских процедур и проинформировали соответствующие органы здравоохранения.

В отношении 2 человек возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса. В настоящее время продолжаются следственные действия.

"Еще раз просим наших граждан строго соблюдать все требования и запреты, вытекающие из особого карантинного режима, введенного в связи с коронавирусом", - сообщили в пресс-службе МВД.

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Версия на азербайджанском языке Bir gündə 10 koronavirus xəstəsi saxlanıldı

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