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Юнис Сафаров приговорен к пожизненному заключению

Юнис Сафаров приговорен к пожизненному заключению В Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор по уголовному делу Юниса Сафарова и 12 человек, обвиняемых в совершении заранее спланированного теракта против главы Исполнительной власти Гянджи и сотрудников полиции.
Происшествия
16 августа 2021 г. 18:38
Юнис Сафаров приговорен к пожизненному заключению

В Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор по уголовному делу Юниса Сафарова и 12 лиц, обвиняемых в совершении заранее спланированного теракта против главы Исполнительной власти Гянджи и сотрудников полиции.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева Ю.Сафарову было предоставлено последнее слово.

Он заявил, что не сожалеет о содеянном.

Суд удалился на совещание для вынесения приговора.

Решением суда Ю.Сафаров приговорен к пожизненному заключению.

Обвиняемый Акиф Алиев был приговорен к 20 годам, Махир Азизов - 20 годам, Расим Мустафаев - 20 годам, Гамлет Аббдуллаев - 19 годам, Джейхун Гурбанов - 18 годам, Фирудин Зейналов - 19 годам, Джафар Залов - 18 годам, Вугар Мамедов - 19 годам, Джейхун Салахов - 19 годам лишения свободы.

Поскольку обвиняемые по делу Анар Багиров и Рза Сархани скончались, наказание им не назначено.

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Версия на азербайджанском языке Yunis Səfərova ömürlük həbs cəzası verilib

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