Юнис Сафаров приговорен к пожизненному заключению

В Бакинском суде по тяжким преступлениям зачитан приговор по уголовному делу Юниса Сафарова и 12 лиц, обвиняемых в совершении заранее спланированного теракта против главы Исполнительной власти Гянджи и сотрудников полиции.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева Ю.Сафарову было предоставлено последнее слово.
Он заявил, что не сожалеет о содеянном.
Суд удалился на совещание для вынесения приговора.
Решением суда Ю.Сафаров приговорен к пожизненному заключению.
Обвиняемый Акиф Алиев был приговорен к 20 годам, Махир Азизов - 20 годам, Расим Мустафаев - 20 годам, Гамлет Аббдуллаев - 19 годам, Джейхун Гурбанов - 18 годам, Фирудин Зейналов - 19 годам, Джафар Залов - 18 годам, Вугар Мамедов - 19 годам, Джейхун Салахов - 19 годам лишения свободы.
Поскольку обвиняемые по делу Анар Багиров и Рза Сархани скончались, наказание им не назначено.