Лянкяран. 20 ноября. REPORT.AZ/ Выпавшая из окна жилого дома девушка осталась жива.

Как передает южное бюро Report, инцидент произошел в жилом доме по адресу Аллея шахидов,12.

Сообщается, что студентка Искендерова Нигар Вагиф гызы упала из окна многоэтажного дома и получила серьезные повреждения.

Условия, при которых произошел инцидент, остаются пока неизвестными.

Врачи скорой и неотложной помощи, оказав Н.Искендеровой первичную медицинскую помощь, доставили ее в центральную больницу Лянкяранского района.