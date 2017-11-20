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    Выпавшая из окна жилого дома девушка осталась жива

    Условия, при которых произошел инцидент, остаются пока неизвестными

    Лянкяран. 20 ноября. REPORT.AZ/ Выпавшая из окна жилого дома девушка осталась жива.

    Как передает южное бюро Report, инцидент произошел в жилом доме по адресу Аллея шахидов,12.

    Сообщается, что студентка Искендерова Нигар Вагиф гызы упала из окна многоэтажного дома и получила серьезные повреждения.

    Условия, при которых произошел инцидент, остаются пока неизвестными.

    Врачи скорой и неотложной помощи, оказав Н.Искендеровой первичную медицинскую помощь, доставили ее в центральную больницу Лянкяранского района. 

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