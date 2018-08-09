Вынесен приговор в отношении главного следователя Шабранского РУП

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание по делу Таира Ахмедова 1960 года рождения, обвиняемого в нанесении тяжкого вреда здоровья.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Азада Меджидова был зачитан приговор.

По решению суда Т.Ахмедов был приговорен к 3 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному акту, инцидент произошел в 2015 году в Шабрани. Т.Ахмедов на почве конфликта пырнул шампуром своего брата Джабира Ахмедова.