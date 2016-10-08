Вынесен приговор свояку Джахангира Гаджиева

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего директор Загатальского табачного завода İntertabakko Исмаила Тимучиновича Хидаят-заде, обвиняемого в невозвращении кредита в ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был вынесен приговор.

Приговором суда И.Хидаят-заде был осужден на 7 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, И.Хидаят-заде подал апелляционную жалобу.

Отметим, что И.Хидаят-заде был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел в 2015 году. Экс-директор завода İntertabakko И.Хидаят-заде был обвинен в привлечении из ОАО "Международный банк Азербайджана" кредита на сумму 100 млн. долларов и его невозвращении. Решением Наримановского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

И.Хидаят-заде обвинялся по ст. 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК.

Напомним, что И.Хидаят-заде является свояком бывшего председателя ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева.