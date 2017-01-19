Вынесен приговор обвиняемым в мошенничестве на сумму 3,4 млн долларов

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Логмана Абдуллаева, Эмина Гасымова, Руслана Гаджиева, Парвиза Рзаева, Фархада Тагиева, Гярая Абдуллаева, Турала Бабазаде и Турала Гасымова, обвиняемых в присвоении путем мошенничества 3,4 млн долларов, принадлежащих жителю Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой был вынесен приговор.

Приговором суда Л.Абдуллаев осужден на 18 лет лишения свободы, П.Рзаев - 16 лет, Э.Гасымов - 16 лет лишения свободы. В отношении Р.Гаджиева, Ф.Тагиева, Т.Бабазаде и Г.Абдуллаева применена статья 70 (условно) УК, им вынесено условное наказание.

Отметим, что, согласно обвинительному акту, в 2015 году житель Баку Зульфугаров Тофиг Надир оглу обратился в министерство внутренних дел и заявил, что группа лиц, представившись сотрудниками министерства национальной безопасности, путем мошенничества отобрала у него 3 млн 400 тыс. долларов. По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления, были задержаны жители города Баку Логман Абдуллаев, Эмин Гасымов, Руслан Гаджиев, Парвиз Рзаев, Фархад Тагиев и Турал Гасымов.

Эти лица обвиняются по ст.ст. 145.2.4 (Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 170. 3 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), 178.3.1 (мошенничество, совершенное организованной группой), 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) и 310 (присвоение полномочий должностного лица) УК.