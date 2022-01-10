Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу

Бывший исполнительный директор упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу.

Бывший исполнительный директор упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу.

Об этом Report сообщил его адвокат Хикмет Алиев.

По его словам, жалоба подана в Бакинский апелляционный суд. Сторона защиты настаивает на вынесении оправдательного приговора в отношении В.Сафарли.

Напомним, что по решению суда В.Сафарли приговорен к 10,5 годам лишения свободы, а в отношении других обвиняемых принята мера наказания в виде полицейского надзора.

Ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда господдержки развития СМИ.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли и работающие на различных должностях в фонде Биньямин Исмаилов, Адалят Велиев, Надир Мамедов, Бахтияр Фатуллаев, Темкин Халилов, Тельман Таиров, Тахмина Ягубова, Валех Оруджев, Шахин Ибрагимов и Намиг Гаджиев путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с госзакупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 млн 500 тыс. манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 млн манатов.

На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере, полученных преступными путями), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купли-продажи) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

Одним из пострадавших по этому делу признано Агентство развития медиа (MEDIA).

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 4 апреля 2020 года Вугар Сафарли был освобожден от должности исполнительного директора Фонда.