Бывший исполнительный директор упраздненного Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации Вугар Сафарли подал апелляционную жалобу.
Об этом Report сообщил его адвокат Хикмет Алиев.
По его словам, жалоба подана в Бакинский апелляционный суд. Сторона защиты настаивает на вынесении оправдательного приговора в отношении В.Сафарли.
Напомним, что по решению суда В.Сафарли приговорен к 10,5 годам лишения свободы, а в отношении других обвиняемых принята мера наказания в виде полицейского надзора.
Ранее в Главном управлении по борьбе с коррупцией было завершено следствие по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников упраздненного Фонда господдержки развития СМИ.
В ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Вугар Сафарли и работающие на различных должностях в фонде Биньямин Исмаилов, Адалят Велиев, Надир Мамедов, Бахтияр Фатуллаев, Темкин Халилов, Тельман Таиров, Тахмина Ягубова, Валех Оруджев, Шахин Ибрагимов и Намиг Гаджиев путем злоупотребления должностными полномочиями, нарушения требований законодательства в связи с госзакупками, использования бюджетных средств не по назначению, превышения объемов работ и соответствующих цен присвоили и растратили в целом 18 млн 500 тыс. манатов, совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, а также легализовали полученные преступным путем средства в размере 5,7 млн манатов.
На основании собранных доказательств Вугару Сафарли и другим лицам было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение и растрата с нанесением ущерба в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация денежных средств в крупном размере, полученных преступными путями), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 308-2.4 (трата государственных средств в крупном размере без проведения процедур купли-продажи) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.
Одним из пострадавших по этому делу признано Агентство развития медиа (MEDIA).
Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 4 апреля 2020 года Вугар Сафарли был освобожден от должности исполнительного директора Фонда.