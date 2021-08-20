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ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в различных направлениях

ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в различных направлениях С 17:24 19 августа до 00:25 20 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Ханазах Горийского района, Ашагы Загалы Басаркечярского района и Чинарлы Бердского района из стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу по
Происшествия
20 августа 2021 г. 10:26
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в различных направлениях

С 17:24 19 августа до 00:25 20 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Ханазах Горийского района, Ашагы Загалы Басаркечярского района и Чинарлы Бердского района из стрелкового оружия периодически подвергали обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Джагазур Лачинского района, Истису Кельбаджарского района и Эсрик Джирдахан Товузского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Кроме того, 20 августа с 01:23 незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской армии в районе населенного пункта Халфали города Шуша.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет.

В настоящее время обстановка на указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.

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Версия на английском языке Armenian armed forces shell Azerbaijani positions again
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistan silahlı qüvvələri müxtəlif istiqamətlərdə mövqelərimizi atəşə tutub"

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