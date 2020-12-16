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Возле нефтяного терминала Кулеви произошел пожар

Возле нефтяного терминала Кулеви произошел пожар Терминал предназначен для приема, хранения и погрузки нефти и нефтепродуктов в танкеры
Происшествия
16 декабря 2020 г. 10:22
Возле нефтяного терминала Кулеви произошел пожар

Сегодня ночью в селе Кулеви муниципалитета Хоби в Грузии произошел пожар.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями страны.

Согласно информации, пламя охватило кустарниковый и травяной покров. Но никакой угрозы для нефтяного терминала Кулеви не возникло. Ведутся работы по ликвидации пожара.

На прошлой неделе также произошел пожар в селе Кулеви. В тушении принимали участие 9 единиц пожарной техники и 60 пожарных.

Терминал Кулеви принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). SOCAR приобрел территорию терминала в 2006 году, а в 2008 году завершил строительство объекта. Терминал предназначен для приема, хранения и погрузки нефти и нефтепродуктов в танкеры.

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Версия на азербайджанском языке Kulevi neft terminalının yaxınlığında yanğın olub

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