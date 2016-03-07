Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в отношении зачинщиков драки в ресторане "Оазис", расположенной на улице Ш.Мамедова в Бинагадинском районе города Баку.

Об этом Report сообщил заместитель руководителя пресс-службы министерства внутренних дел полковник Эхсан Захидов.

Он отметил, что случай был зарегистрирован 5 марта в 23:00 в ресторане "Оазис": "Двое посетителей ресторана - житель Агдамского района, ранее судимый Мехдиев Эльчин Вахид оглу 1986 года рождения и житель Евлахского района Мамедов Эльчин Али оглу 1986 года рождения нарушили общественный правопорядок. На место прибыли сотрудники полиции, патрулирующие на данной территории. Сотрудники полиции призвали данных лиц успокоиться и прекратить свои действия. Эльчин Мехдиев и Эльчин Мамедов оказали сопротивление полиции. Несмотря на это, оба лица были задержаны сотрудниками полиции. Они были доставлены в 5-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции. После этого в отделение пришел их друг - житель города Баку Ниджат Мамедов. Он также оказал сопротивление и был задержан. Все трое находились в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что они употребляют наркотики. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 221 (хулиганство) и 234 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) УК.