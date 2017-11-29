Возбуждены уголовные дела в отношении строительных компаний Азербайджана, допустивших правонарушения - СПИСОК

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и Генпрокуратура распространили совместное заявление в связи с правонарушениями в строительной сфере.

Как сообщает Report, в совместном заявлении отмечается, что центр мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики провел мониторинги неофициальных трудовых отношений в ряде строительных объектов, в том числе заказчиках, подрядчиках и субподрядчиках подобных объектов таких, как ЖСК İ.N.V. и XƏZƏR-SV, ООО İNŞAAT KONSTRUKSİYALARI, FILEUR GLOBAL SECURITY GROUP, RAHATLIĞIN MƏKANI-GOLD, AZKO İNŞAAT и AVES, а поступившие из указанного агентства документы по результатам выездных мониторингов касательно предпринимательской деятельности физического лица Азера Нифталиева расследуются в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

По предварительным данным в отношении ООО İ.N.V. и AVES возбуждено два уголовных дела по статьям 308.1 и 162.1.1. в связи с подозрением в злоупотреблении должностными обязанностями с нанесением большого вреда охраняемым законом интересам государства, а также привлечению к труду большого количества людей без вступившего в силу согласно Трудовому кодексу трудового договора.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уточнению и привлечению к уголовной и административной ответственности других лиц, а также возмещению нанесенного ущерба.