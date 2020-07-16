Возбуждено уголовное дело в связи с армянскими обстрелами жилых домов в Товузе

Возбуждено уголовное дело в связи с армянскими обстрелами домов в Товузе

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, с 12 июля текущего года, со стороны вооруженных сил Армении, с целью захвата позиций в направлении Товузского района был грубо нарушен режим прекращения огня, а также начался обстрел наших позиций на протяжении азербайджано-армянской границы. В результате мер по чрезвычайному реагированию, принятых подразделениями азербайджанской армии, были нанесены сокрушительные удары, предотвратившие активность противника.

В очередной раз, проявив беспомощность перед Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Армения грубо нарушила основополагающие нормы и принципы международного гуманитарного права, положения Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, а также основные принципы военного права и общепринятые нормы ведения войны. Намеренно обстреливая густозаселенные территории, не стремясь избегать жертв среди мирного населения и не ставя различий между комбатантами и гражданскими лицами, ВС Армении совершили ряд преступлений против мирного гражданского населения.

Так, 14 июля приблизительно в 14:00, был подвергнут обстрелу дом, принадлежащий жительнице села Дондар Гушчу Товузского района Алиевой Теларе Ахмад кызы. В результате разрыва снаряда умышленно было уничтожено имущество потерпевшей и вследствие этого ей был причинен значительный ущерб.

Сотрудниками прокуратуры и органов внутренних дел был проведен незамедлительный и тщательный осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, с целью определения размера причиненного ущерба были привлечены соответствующие специалисты, а также проведены иные необходимые следственные действия.

По данному факту Товузской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 186.2.2 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время продолжается проведение неотложных следственных действий.