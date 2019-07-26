Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, сбившей на автомобиле ребенка

Главного Управления полиции города Баку и городская прокуратура распространили совместное заявление в связи с ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, в информации говорится, что 25 июля на автопарковке, расположенного в поселке Мярдякан Хазарского района центра отдыха Bavarius, Гюльнара Муслимова на автомобиле марки Kia Sportage с государственным номерным знаком 90-DP-574 сдавала машину назад и сбила Алисафа Мустафаева 2016 г.р., ребенок от полученных травм скончался в больнице.

По факту в Следственном отделе Хазарского РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

По делу назначены соответствующие экспертизы, установлены и допрошены свидетели.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия.