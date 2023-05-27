Возбуждено уголовное дело в отношении задержанных в Азербайджане двух армянских диверсантов

В отношении задержанных в Азербайджане двух армянских диверсантов возбуждено уголовное дело, они привлечены к следствию.

В отношении задержанных в Азербайджане двух армянских диверсантов возбуждено уголовное дело, они привлечены к следствию.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Государственной пограничной службы Азербайджана.

В сообщении отмечается, что 26 мая на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории села Раздере Зангиланского района, при попытке нарушения государственной границы Азербайджанской Республики были задержаны двое членов диверсионной группы Вооруженных сил Армении.

В отношении задержанных Овакимяна Арута Юрики и Газаряна Карена Ашоти в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия), 228.2.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору с применением насилия) УК Азербайджана.

На основании собранных доказательств Арут Овакимян и Карен Газарян были арестованы в качестве подозреваемых и привлечены к следствию.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по уголовному делу.