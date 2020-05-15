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Возбуждено уголовное дело в отношении директора музыкальной школы

Возбуждено уголовное дело в отношении директора подотчетной структуры

Информация о присвоении директором Детской музыкальной школы №7 имени Г.Сарабского - Мехрибан Рустамовой заработной платы учителей школы, была расследована Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. 

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что Мехрибан Рустамова, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно присвоила банковские карты некоторых учителей и лично сняла из банкомата деньги, перечисленные на эти карты. 

По факту возбуждено уголовное дело по статье 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Азербайджана. 

На основании судебного решения в служебном кабинете М.Рустамовой, в ее доме в Насиминском районе и принадлежащем ей автомобиле был проведен обыск, в ходе которого были найдены и изъяты 40 пластиковых карт с именами преподавателей музыкальной школы, около 40 тысяч манатов, хранящихся в валюте, 36 удостоверений на имя учащихся музыкальной школы, штатное расписание, книга приказов, ноутбук, а также иные документы и улики, имеющие отношение к делу. 

Есть подозрения, что часть присвоенных средств М.Рустамова в соответствии с заранее достигнутой договоренностью, передала сотруднику Главного Управления культуры города Баку, а оставшуюся часть прибрала к рукам. 

Следственные мероприятия по делу продолжаются.

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