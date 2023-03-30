Возбуждено уголовное дело по фактам массовой депортации, преследования и геноцида азербайджанцев

Возбуждено уголовное дело по фактам массовой депортации, преследования и геноцида азербайджанцев.

Возбуждено уголовное дело по фактам массовой депортации, преследования и геноцида азербайджанцев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики провело расследование на основании запроса Общественного объединения «Западно-Азербайджанская община», Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Согласно документам, хранящимся в Государственном архиве Азербайджанской Республики, с начала 20 века вооруженными формированиями, созданными под руководством лиц армянского происхождения, были начаты активные действия, направленные на совершение преступлений против личности, против мира и человечности в отношении лиц азербайджанского происхождения, проживающих на землях Западного Азербайджана.

Так, к марту 1918 года армянскими вооруженными отрядами были разрушены 198 сел Иреванской губернии, в том числе 32 села Иреванского уезда, 84 – Эчмиадзинского уезда, 7 – Ново-Баязидского уезда и 75 – Сурмелианского уезда, около 135 000 азербайджанцев, проживающих в этих селах были подвергнуты геноциду и насильственной депортации.

С той же преступной целью в 1948-1953 годах более 150 тысяч азербайджанцев были насильственно и массово депортированы из мест их предков на территории Армянской ССР, тысячи людей, в том числе пожилые и младенцы погибли, не выдержав суровых условий переселения, резкое изменение климата, физические потрясения и душевные страдания.

Кроме того, в течение 1988-1992 годов упомянутые преступления продолжались в плановом порядке, и более 250 000 азербайджанцев из 185 населенных пунктов Западного Азербайджана были насильственно изгнаны с родных земель и домов властями Армении, комитетами "Карабах" и " "Крунк", 216 азербайджанцев подверглись геноциду путем преднамеренного убийства с особой жестокостью со стороны армянских вооруженных сил.

В связи с тем, что указанные факты являются элементами преступлений, предусмотренных международным и внутригосударственным законодательством, Генеральным прокурором Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или насильственное перемещение населения), 109 (преследование), 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики и расследование поручено Следственному управлению Генеральной Прокуратуры.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу планируется направлять запросы о правовой помощи в прокуратуры иностранных государств и сотрудничать с международными организациями.