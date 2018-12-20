В Баку возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц еще одной строительной компании - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Государственный комитет градостроительства и архитектуры и Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре продолжают совместные мероприятия в рамках пресечения правонарушений в строительном секторе и борьбы с выявленными в данной области коррупционными правонарушениями.

Об этом отмечается в поступившей в Report совместной информации Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики и Генпрокуратуры.

В результате расследований, проведенных Государственным комитетом градостроительства и архитектуры, в строящихся со стороны ООО Pilot İnşaat-A жилых зданиях в Насиминском районе были выявлены ряд правонарушений. Собранные материалы представлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре для принятия соответствующих мер.

В ходе расследований выяснилось, что в трех построенных ООО зданиях количество этажей превышает предусмотренные в проекте, а в двух жилых зданиях дополнительно построена мансарда.

С учетом выявленных правонарушений, в отношении должностных лиц ООО Pilot İnşaat-A возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 и 222-1.1 УК.

Обратившись в очередной раз к занимающимся строительной деятельностью физическим и юридическим лицам, Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и Государственный комитет градостроительства и архитектуры призывают соблюдать требования градостроительного законодательства.