Ставший причиной смерти пешехода в Абшероне водитель сбежал из больницы

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Абшерон. 18 сентября. REPORT.AZ/ Водитель, ставший причиной смерти пешехода в Абшеронском районе был помещен в больницу, откуда сбежал в тяжелом состоянии.

Как сообщает Report, ДТП с летальным исходом произошло в городе Хырдалан.

Так, на проспекте Гейдара Алиева 25-летний Орхан (фамилия пока не установлена) на автомобиле марки Mercedes с государственным регистрационным номером 99-CP-033 сбил переходившую дорогу Самаю Адиль гызы Агазаде 1971 г.р. После этого автомобиль врезался в ограждение дороги. Пешеход погиб на месте происшествия. Водитель с открытой черепно-мозговой травмой был помещен в Клинический медицинский центр №1. Но он через окно сбежал из больницы в ходе оказания первой медицинской помощи врачами.

В настоящее время сотрудники Абшеронского районного управления полиции ведут поиск водителя.