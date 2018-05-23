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    Власти Кыргызстана намерены депортировать азербайджанского бизнесмена из страны

    © mk.kg

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Бизнесмена из Азербайджана выдворяют за пределы Кыргызстана, опираясь на сфальсифицированные документы.

    Как передает Report со ссылкой на МК, согласно судебному решению первой и второй инстанций хирург из Азербайджана Самир Рамиз оглы Мурадов должен покинуть страну.

    Самир Мурадов проработал в Кыргызстане почти 10 лет, после чего решил открыть свое дело, но по его словам, "столкнулся как с нарушениями его прав сотрудниками правоохранительных органах, так и с произволом в судебной системе республики".

    Бизнесмен заявил, что намерен бороться за правду и справедливый судебный вердикт до последнего.

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